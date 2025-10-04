কোরিয়ান ভাষায় রুব্বাত রওজার মৌলিক গান

কোরিয়ান ভাষায় রুব্বাত রওজার মৌলিক গান
কোরিয়ান ভাষায় মৌলিক গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের রুব্বাত রওজা। গানটি এরই মধ্যে ‘রুবেল’স টিউন বিডি’ (Rubel’s Tune BD) নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।
‘ড্রিপ’ (Drip) শিরোনামের এ গানটির কথা, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন মো. শফিকুর রহমান রুবেল।
কোরিয়ান ভাষায় গান গাওয়া প্রসঙ্গে রুব্বাত রওজা জাগো নিউজকে বলে, ‘ইউটিউব থেকে আমি কোয়িরান ভাষা শিখেছি। কোরিয়ান ভাষার গান (K Pop) আমার ভীষণ ভালো লাগে। ধীরে ধীরে এ ভাষার গান গাওয়ার বিষয়টি আয়ত্ব করে ফেলেছি। আমার এই গানটি সবার ভালো লাগবে বলে আমি আশা করছি।’
নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী রুব্বাত রওজা কোরিয়ান ভাষা ছাড়াও জাপানি, চাইনিজ, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, থাই, হিন্দিসহ ১০টি ভাষা রপ্ত করেছে। এসব ভাষায় রুব্বাত কথা বলতে ও গান গাইতে পারে।
প্রখ্যাত শিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক লাকী আখান্দের কোলে শৈশবে রুব্বাত রওজা। ছবি: শিল্পীর সৌজন্যে
রুব্বাত রাজধানীর ভিকারুন্নিসা নূন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থী। তার বাবা সুরকার, কণ্ঠশিল্পী এবং বাংলাদেশ বেতার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের শব্দ প্রকৌশলী হওয়ার কারণে সব সময়ই বাসার স্টুডিওতে বিভিন্ন সুরকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পীদের আসা যাওয়া ছিলো এবং একটি সংগীতময় পরিবেশ ছিলো। ফলে শৈশব থেকেই বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সংগীত পরিবেশন করে রুব্বাত।
শৈশব থেকেই রুব্বাতের গানের প্রতি গভীর অনুরাগ। বাবার কাছেই তার প্রথম সংগীতের হাতেখড়ি হয় এবং এখন সে বাংলাদেশের বিখ্যাত গিটারিস্ট রিচার্ড কিশোরের কাছে (রিকিস গিটার) গিটার এবং গানের তালিম নিচ্ছে। বর্তমানে রুব্বাতের বাবা মো. শফিকুর রহমান রুবেল রুব্বাতের জন্য অন্যান্য ভাষায় গান তৈরি করে দেওয়ার কাজ করছেন বলে জানান। শিগগির ‘রুবেল’স টিউন বিডি’ ইউটিউব চ্যানেলে গানগুলো পাওয়া যাবে। গান গাওয়ার পাশাপাশি সে কয়েক বছর ধরে বিদেশি ভাষার শেখার প্রতি আকৃষ্ট। এভাবেই একে একে দশটি ভাষায় স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলতে ও গান গাইতে পারে।
বিভিন্ন ভাষায় রুব্বাতের এই গানগুলো কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে? জানতে চাইলে রুব্বাতের বাবা জানান, প্রথমে তিনি রুব্বাতের গাওয়ার জন্য প্রযোজ্য একটি বাংলা গানের কথা লেখেন। এরপর সেটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সুর ও সংগীতায়োজনের কাজ করে সেই মিউজিকের উপরে গানটি গেয়ে মিক্স মাস্টার করে তার একটি স্টুডিও ভার্সন ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে অবমুক্ত করেন।
