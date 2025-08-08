আজকের জোকস: জ্ঞান নাকি টাকা, কোনটা নেবেন
জ্ঞান নাকি টাকা, কোনটা নেবেন
১ম বন্ধু: আচ্ছা তোকে যদি জ্ঞান আর টাকা এ দুটোর মধ্যে একটা নিতে বলি তাহলে তুই কোনটা নিবি?
২য় বন্ধু: আমি টাকাটাই নেব।
১ম বন্ধু: আমি হলে কি জ্ঞানই নিতাম।
২য় বন্ধু: যার যেটা অভাব সে তো সেটাই নেবে।
****
সব সময় স্ত্রীর কথা শুনে চলতে হবে
এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে—
রাতিন: শোন বন্ধু যদি তোর বউ তোর কথা না শোনে, তাহলে...
সিয়াম: তাহলে কী?
রাতিন: এত আগ্রহভরে শুনতে চেয়ে লাভ নেই।
সিয়াম: কেন?
রাতিন: স্বামীর কথা আসলে কোনো বউই ঠিকমতো শোনে না।
সিয়াম: তাহলে কী করতে বলছিস?
রাতিন: সবসময় বউয়ের কথা তুই শুনবি, তারপর মেনেও নিবি। সে হ্যাঁ বললেও হ্যাঁ, না বললেও হ্যাঁ।
****
৯০ বছরের বৃদ্ধের পর্বত জয়
‘পর্বত অভিযাত্রী দলে যোগ দিন’ এমন বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকার দিতে এল এক ৯০ বছরের বৃদ্ধ। নিয়োগ কর্তারা তো অবাক। বললেন—
নিয়োগ কর্তা: আপনি এই বয়সে পর্বতে উঠতে এসেছেন! আপনার মাথা ঠিক আছে তো?
বৃদ্ধ: আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, অভিযাত্রী হিসেবে না হয় নাই নিলেন, তাই বলে আপনাদের কি একজন গাইডেরও দরকার নেই?
কেএসকে/জিকেএস