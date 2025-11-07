আজকের জোকস: নায়িকারা যেভাবে ওজন কমায়

আজকের জোকস: নায়িকারা যেভাবে ওজন কমায়
নায়িকারা যেভাবে ওজন কমায়
চিকিৎসক: বাহ! আপনার ওজন দেখছি এক কেজি কমেছে!
নায়িকা: হুম, কমারই তো কথা!
চিকিৎসক: কেন?
নায়িকা: কারণ আজকে আমি মেকআপ করিনি!
****
বাবার চুল থেকে চুইংগাম ফেরত নেওয়ার চেষ্টা
বাবা খুব শখ করে ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই ছেলে বাবার চুল টানছে। বাবা একসময় বিরক্ত হয়ে বললেন—
বাবা: খোকা, চুল টানা বন্ধ করো।
খোকা: চুল টানছি না তো বাবা, আমার চুইংগামটা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করছি!
****
চাপাবাজির একটা লিমিট থাকে
দুই চাপাবাজ একসঙ্গে গল্প করছে—
১ম চাপাবাজ: আমি এত গরম চা খাই যে, কেটলি থেকে সোজা মুখে ঢেলে দেই!
২য় চাপাবাজ: কী বলিস! আমি তো চা-পাতা, জল, দুধ, চিনি মুখে দিয়ে চুলায় বসে পড়ি!
