আজকের জোকস: নায়িকারা যেভাবে ওজন কমায়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
চিকিৎসক: বাহ! আপনার ওজন দেখছি এক কেজি কমেছে!
নায়িকা: হুম, কমারই তো কথা!
চিকিৎসক: কেন?
নায়িকা: কারণ আজকে আমি মেকআপ করিনি!

****

বাবার চুল থেকে চুইংগাম ফেরত নেওয়ার চেষ্টা

বাবা খুব শখ করে ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই ছেলে বাবার চুল টানছে। বাবা একসময় বিরক্ত হয়ে বললেন—
বাবা: খোকা, চুল টানা বন্ধ করো।
খোকা: চুল টানছি না তো বাবা, আমার চুইংগামটা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করছি!

****

চাপাবাজির একটা লিমিট থাকে

দুই চাপাবাজ একসঙ্গে গল্প করছে—
১ম চাপাবাজ: আমি এত গরম চা খাই যে, কেটলি থেকে সোজা মুখে ঢেলে দেই!
২য় চাপাবাজ: কী বলিস! আমি তো চা-পাতা, জল, দুধ, চিনি মুখে দিয়ে চুলায় বসে পড়ি!

