টেনিস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ জামালী আর নেই

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান জামালী সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

জামালী প্রথম পর্যায়ে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

টেনিসের উন্নয়ন ও সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে জামালীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পাওয়ার জেনারেশন বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড় ও সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন প্রয়াত শোভন জামালীর পিতা।

মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন জামালী। মঙ্গলবার উত্তরা জামে মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হবে।

বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি, কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশের সমগ্র টেনিস পরিবার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

