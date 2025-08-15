আজকের কৌতুক: ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না

আজকের কৌতুক: ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না
শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন। সবার খাতা চেক করছেন, ছাত্রকে বলছেন—
শিক্ষক: তোকে ভাইরাসের ছবি আঁকতে দিলাম, তুই সাদা খাতা জমা দিলি কেন?
ছাত্র: স্যার আপনিই তো বলেছেন ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না।
****
৯০ বছরের বৃদ্ধের পর্বত জয়
‘পর্বত অভিযাত্রী দলে যোগ দিন’ এমন বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকার দিতে এল এক ৯০ বছরের বৃদ্ধ। নিয়োগ কর্তারা তো অবাক। বললেন—
নিয়োগ কর্তা: আপনি এই বয়সে পর্বতে উঠতে এসেছেন! আপনার মাথা ঠিক আছে তো?
বৃদ্ধ: আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, অভিযাত্রী হিসেবে না হয় নাই নিলেন, তাই বলে আপনাদের কি একজন গাইডেরও দরকার নেই?
****
স্বামীর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?
স্ত্রী: শুনছো? তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল?
স্বামী (একটু ভেবে): চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া।
স্ত্রী: আমি ভেবেছিলাম বলবে আমাকে বিয়ে করা!
স্বামী (মুচকি হেসে): আরে, ওইটা তো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার রেজাল্ট ছিল!
কেএসকে/জিকেএস