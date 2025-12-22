জাবির ‘বি, সি ও ই’ ইউনিটের ফল প্রকাশ আজ রাতেই
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রথম তিন ইউনিটের ফলাফল আজ রাতের মধ্যেই প্রকাশ করা হতে পারে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানায় ইতোমধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া ‘বি’, ‘সি’ এবং ‘ই’ ইউনিটের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
এ বিষয়ে কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মোজ্জামেল হক বলেন, আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আমরা কাজ করছি। আর দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করতে পারবো বলে আমরা আমরা আশা করছি।
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু সায়েফ মো. মুনতাকিমুল বারি চৌধুরী বলেন, আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে, ইনশাল্লাহ।
আজ রাতেই ফলাফল প্রকাশের কথা জানিয়ে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, আমরা আশা করছি, যে-সব ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করতে পারবো।
উল্লেখ, জাবির ‘সি’ ইউনিট (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ ও তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট), ‘বি’ ইউনিট (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ও ‘ই’ ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ) এর ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/এএসএম