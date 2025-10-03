  2. জোকস

আজকের কৌতুক: পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৬ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
আজকের কৌতুক: পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?

পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?
স্ত্রী: শুনছো? তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল?
স্বামী (একটু ভেবে): চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া।
স্ত্রী: আমি ভেবেছিলাম বলবে আমাকে বিয়ে করা!
স্বামী (মুচকি হেসে): আরে, ওইটা তো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার রেজাল্ট ছিল!

****

চাইনিজ রেডিও
বাবা: মিনু দেখ, আমি খুব সস্তায় দারুণ একটা চাইনিজ রেডিও কিনেছি।
মিনু: তুমি কি বোকা বাবা? কবে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি হবে বল তো? আমরা তো চাইনিজ ভাষাটাই জানি না। তাহলে কী করবে এই চাইনিজ রেডিও দিয়ে?

****

প্রামিকাকে ট্রাই লেটার পাঠান
ভোলা মিঞাকে ফোন করেছে তার প্রেমিকা। শুরুতেই ধমক দিয়ে প্রেমিকা বললো—
প্রেমিকা: এই! মোবাইল থাকতে তুমি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছ কেন? যদি বাবার হাতে পড়ে যেত?
ভোলা মিঞা: তোমাকে ফোন করেছিলাম তো! একটা নারী কণ্ঠ বললো, ‘প্লিজ, ট্রাই লেটার’। তাই লেটার পাঠানোর ট্রাই করলাম!

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আজকের কৌতুক: ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না

আজকের কৌতুক: ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না

জোকস
আজকের কৌতুক: প্রেমিকা যখন বাবু

আজকের কৌতুক: প্রেমিকা যখন বাবু

কৌতুক
আজকের কৌতুক: নারী সম্পর্কে পুরুষ যা জানেন

আজকের কৌতুক: নারী সম্পর্কে পুরুষ যা জানেন

কৌতুক