আজকের কৌতুক: পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?

আজকের কৌতুক: পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?
পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী?
স্ত্রী: শুনছো? তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী ছিল?
স্বামী (একটু ভেবে): চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া।
স্ত্রী: আমি ভেবেছিলাম বলবে আমাকে বিয়ে করা!
স্বামী (মুচকি হেসে): আরে, ওইটা তো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার রেজাল্ট ছিল!
****
চাইনিজ রেডিও
বাবা: মিনু দেখ, আমি খুব সস্তায় দারুণ একটা চাইনিজ রেডিও কিনেছি।
মিনু: তুমি কি বোকা বাবা? কবে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি হবে বল তো? আমরা তো চাইনিজ ভাষাটাই জানি না। তাহলে কী করবে এই চাইনিজ রেডিও দিয়ে?
****
প্রামিকাকে ট্রাই লেটার পাঠান
ভোলা মিঞাকে ফোন করেছে তার প্রেমিকা। শুরুতেই ধমক দিয়ে প্রেমিকা বললো—
প্রেমিকা: এই! মোবাইল থাকতে তুমি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছ কেন? যদি বাবার হাতে পড়ে যেত?
ভোলা মিঞা: তোমাকে ফোন করেছিলাম তো! একটা নারী কণ্ঠ বললো, ‘প্লিজ, ট্রাই লেটার’। তাই লেটার পাঠানোর ট্রাই করলাম!
কেএসকে/জিকেএস