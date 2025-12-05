আবার বিশ্বকাপ জিততে চান মেসি
লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারে আর কোনো অপূর্ণতা আছে কি? বিশ্বকাপ জেতার পর সেটা আর থাকার কথা নয়। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপের পর মেসি নিজেও বলেছিলেন, ফুটবলের কাছ থেকে আর কোনো চাওয়া পাওয়া নেই।
তবে ভক্ত-সমর্থকরা মেসিকে আরও একটি বিশ্বকাপে দেখতে চান। মেসি নিজেও ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তার মনেও লালন করা আছে আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন। সম্প্রতি ইএসপিএন আর্জেন্টিনার ‘স্পোর্টস সেন্টার’-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এমন ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন খুদেরাজ।
আর্জেন্টিনার ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের দারুণ একটি দল আছে এবং আমরা আবারও চেষ্টা করব। তবে এরপরও ছোট ছোট বিষয় আপনাকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিতে পারে। যেকোনো জাতীয় দলই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে; একটা শট পোস্টে লেগে বেরিয়ে গেলেই আপনি বাদ বা পেনাল্টিতে হেরে যেতে পারেন। আমরা যদিও পেনাল্টিতে জিতেছিলাম, কিন্তু নেদারল্যান্ডস আর ফ্রান্সের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছিলাম। তারপরও ম্যাচ পেনাল্টিতে গড়ায়।’
আর্জেন্টাইন দলপতি যোগ করেন, ‘আমাদের সৌভাগ্য যে দিবু (এমিলিয়ানো মার্তিনেজ) ছিল, যে আমাদের জিততে সাহায্য করেছে। কিন্তু পেনাল্টিতে যেমন জেতা যায়, তেমনি হেরেও যাওয়া যায়। বিশ্বকাপ জেতা সত্যিই খুব কঠিন। এটা আলাদা অনুভূতি। দর্শক হিসেবে, খেলোয়াড় হিসেবে, সমর্থক হিসেবে-সব ক্ষেত্রেই আলাদা। এখন দলের অবস্থা দেখে আমি নিশ্চিত যে তারা লড়াই করবে। (২০২২ বিশ্বকাপ) জেতার পর আমাদের কাঁধের বিরাট চাপ নেমে গেছে। সেই চাপ ছাড়া খেলা অবশ্যই স্বস্তির, কিন্তু একই সঙ্গে এটা কোনো নিশ্চয়তাও দেয় না। কারণ সবাই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে জিততে চায়। স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল; যারা অনেকদিন চ্যাম্পিয়ন হয়নি এবং আবার জিততে চায়। এ ছাড়াও জার্মানি… এই সব দলই খুব শক্তিশালী।’
মেসি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে চান। আরও একটি বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমি আশা করি আমি সেখানে থাকতে পারব। আগেও বলেছি, আমি মনেপ্রাণে সেখানে থাকতে চাই। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি যেটা হতে পারে, মাঠে গিয়ে সরাসরি খেলা দেখতে হবে। তবুও এটা বিশেষ কিছু। বিশ্বকাপ সবার জন্যই বিশেষ, যেকোনো দেশের জন্যই। আমাদের জন্য তো আরও বেশি, কারণ আমরা এটাকে একদম ভিন্নভাবে অনুভব করি।’
এমএমআর