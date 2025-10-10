  2. জোকস

আজকের জোকস: ডিম আগে নাকি মুরগি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ডিম আগে নাকি মুরগি
শিক্ষক: বলো তো, ডিম আগে না মুরগি আগে?
ছাত্র: স্যার, আমি তো শুধু খাই, কে আগে এসেছে এটা আমার সিলেবাসে নেই!

****

ডিমের যখন ইগো প্রবলেম
ওয়েটার: স্যার, আপনার অমলেটটা কেমন লাগছে?
কাস্টমার: ডিমের মধ্যে কিছু “ইগো” সমস্যা আছে মনে হয়, একটু নরম আচরণ করছে না!

****

প্রেমিকার জন্য ডিম নাকি মন ভাঙবেন?
প্রেমিকা তার প্রেমিককে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে বলছে-
প্রেমিক: বলো কীভাবে তোমাকে ভালোবাসার প্রমাণ দেব?
প্রেমিকা: তুমি আমার জন্য কী ভাঙতে পারো?
প্রেমিক: ডিম, কিন্তু মন না!

