আজকের জোকস: স্বামীর এনার্জি বাড়ানোর উপায়

প্রকাশিত: ১১:৫৫ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্ত্রী: তুমি কি আমাকে চাঁদ-তারা এনে দেবে?
স্বামী: অবশ্যই, কিন্তু আগে এক কাপ চা খাই, তারপর শুরু করি।
স্ত্রী: চা শেষ না হলে ভালোবাসা শুরু হয় না নাকি?
স্বামী: না, আমি তো এনার্জি ছাড়া মহাকাশে উঠতে পারব না!

****

ইংরেজি শেখার সহজ উপায়
এক রোগী এসেছেন চোখের চিকিৎসকের কাছে—
রোগী: ডাক্তারবাবু, চশমা নেওয়ার পর কি আমি এ-বি-সি-ডি পড়তে পারব?
চিকিৎসক: অবশ্যই পারবেন।
রোগী: এবার দেখব, কোন ব্যাটায় বলে আমি ইংরেজি পারি না।

****

খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসো
দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে—
শাকিব: তুই তোর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস?
জলিল: হ্যাঁ, করি। তবে প্রতিবার ঝগড়ার শেষে ও এসে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে পড়ে।
শাকিব: বলিস কী! তারপর?
জলিল: তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, ‘খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসো। আর মারব না।’

