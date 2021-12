আজকের কৌতুক: কন্ডাক্টর আর ড্রাইভারের মধ্যে পার্থক্য

কন্ডাক্টর আর ড্রাইভারের মধ্যে পার্থক্য

বস: বলুন তো পিন্টু সাহেব, বাসের কন্ডাক্টর আর ড্রাইভারের মধ্যে পার্থক্য কী?

পিন্টু: স্যার, যদি আপনি কন্ডাক্টর হন, তবে টিকিট কাটবেন না কারওই, ডাইরেক্ট পকেটে ভরবেন ভাড়া!

বস: গাধা কোথাকার! আমাকে দিয়ে উদাহরণ! আর ড্রাইভার হলে?

পিন্টু: স্যার, এই ক্ষেত্রে সবার টিকিটই কাটবেন আপনি। তবে ডাইরেক্ট উপরে যাওয়ার।

****

বানান ভুল করে লাভবান

প্রথম বন্ধু: একটি মাত্র বানান ভুলের কারণে সারাদিন এক হাজারের জায়গায় এক লাখ বই বিক্রি! ভাবা যায়!

দ্বিতীয় বন্ধু: বইটির নাম ছিল কি?

প্রথম বন্ধু: 'How to change your Life?' কিন্তু, ভুল বসত লেখা হয়েছিল ... 'How to change your Wife'!

****

স্ত্রীর প্রশংসা করবেন যেভাবে

স্ত্রী: বলতো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

স্বামী: অনেক সুন্দর লাগছে!

স্ত্রী: এভাবে না, ঠিক কতটুকু সুন্দর লাগছে বল...

স্বামী: বিউটিফুল, একদম যেন পরী! এত বেশি ভালো দেখাচ্ছে যে মন চাইতেছে আরেকটা নিয়া আসি!

কেএসকে/জিকেএস