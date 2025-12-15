  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
চমেক হাসপাতালের সিঁড়িতে পড়ে একজনের মৃত্যু
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মূল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে জাহাঙ্গীর আলম (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে হাসপাতালের ৩৩ নম্বর গাইনি ওয়ার্ডের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম হাটহাজারী উপজেলার উত্তর মার্দাশা এলাকার রহিম উদ্দীন বাড়ির ভোলা মিয়ার ছেলে।

চমেক হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জাহাঙ্গীর আলমের এক স্বজন হাসপাতালের ছয় তলায় গাইনি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে দেখতে এসে সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনি হঠাৎ পড়ে যান।

চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন বলেন, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

