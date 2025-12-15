খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা

খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা
খুলনার রূপসা উপজেলায় এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার জাবুসা এলাকার একটি অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম মো. সাগর শেখ (৩০)। তিনি উপজেলার গ্রীন বাংলা হাউজিং এলাকার ফায়েক শেখের ছেলে। সাগর পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার জাবুসা এলাকার ‘জাবুসা অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন’র সামনের সড়কে সাগর শেখকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (খুমেক) নেওয়া হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সাগরের।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তিনি বলেন, তবে কারা এবং কী কারণে তাকে (সাগর শেখ) হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে।
