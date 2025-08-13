রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
অবরোধের ৬ ঘণ্টা পর ট্রেন চালু
স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে টানা ছয় ঘণ্টা পর রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-উত্তরাঞ্চলের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে শুরু করে বিকেল ৩ টার দিকে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন তারা। এসময় তারা আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে যমুনা সেতু এলাকায় রেল ও সড়কপথ অবরোধ করার ঘোষণা দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েক বছর ধরে তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে আন্দোলন করছেন। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে টানা ১১ দিন আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তা স্থগিত করা হয়। এরপর ৭ মে একনেক সভায় প্রকল্পের ডিপিপির নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হলেও আর কোনো অগ্রগতি নেই। ২৪ জুন ও ২৭ জুলাই দুটি একনেক সভা হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ২৬ জুলাই থেকে আবারও আন্দোলন শুরু করেছেন। তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর পেছনে ফেরার অবকাশ নেই। ক্যাম্পাস বাস্তবায়ন না করে তারা রাজপথ ছাড়বেন না। দাবি বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে এ পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী জাগো নিউজকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে টানা ছয় ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ ছিল। এতে দুর্ভোগে পড়েছিল ৫টি আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রীরা। তবে বিকেল তিনটা থেকে রেল চলাচল শুরু হয়েছে।’
এম এ মালেক/আরএইচ/জিকেএস