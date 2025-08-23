অভিযোগ বিন ইয়ামিনের
কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে
কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা।
শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি।
বিন ইয়ামিন বলেন, ঢাবি প্রশাসন এখন নানান কৃত্রিম সংকটের মধ্য দিয়ে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি প্রার্থীদের ছবি ও নাম হালনাগাদ করার জন্য। কিন্তু তারা বলছে এটা নিয়ে অনেক সমস্যা হবে। আমাদের বিশাল একটা ভোটার অনাবাসিক শিক্ষার্থী। আমরা যখন দাবি নিয়ে প্রশাসনের কাছে গেলাম, তারা বলছে হলকার্ড হালনাগাদ না করলে ভোট দিতে পারবে না।
তিনি বলেন, ‘জুলিয়াস সিজারও নির্বাচন করছেন, আমরাও করছি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার মানে এসব নিয়ে আমরা রেগুলার আন্দোলন করবো। তারপর মারামারি হবে। তখন বলা হবে ডাকসু নির্বাচন হওয়ার মতো পরিবেশ নেই। এসব নানান কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আমাদের ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা অনেক ফাইট করার পর ডাকসু আজ এ পর্যন্ত এসেছে। আমরা কোনোভাবেই ডাকসু নির্বাচন বানচাল হতে দেবো না। যারা এভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমকে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট আয়োজন করার দাবি জানান।
তিনি বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রশ্ন করুক। আমাদের মধ্যে জবাবদিহিতা চাওয়া জরুরি। তার মধ্যে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কারা তাদের জন্য যোগ্য।
