জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি সাদি জিএস বৈশাখী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ২৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে শেখ সাদি ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে তানজিলা হোসাইন বৈশাখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ১টায় ‘অদম্য-২৪ স্মৃতিস্তম্ভ’র সামনে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান এ ঘোষণা দেন।
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের মীর মশাররফ হোসেন হলের সভাপতি ও বাংলা ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শেখ সাদি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ নম্বর ছাত্রী হলের সভাপতি তানজিলা হোসেইন বৈশাখী।
আরও যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারা হলেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সাজ্জাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (নারী) আঞ্জুমান আরা ইকরা, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ইয়ামিন হাওলাদার, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক লিখন চন্দ্র রায়, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক জাহিদ হাসান খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবিদুর রহমান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক পারভেজ হাসান নিশান, নাট্য সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, তথ্য-প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক জাবের হাসান, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক তাওহিদুর রহমান খান, সহ-সমাজসেবা (পুরুষ) পদে শাকিল সর্দার, সহ-সমাজসেবা (নারী) কাজী মৌসুমী আফরোজ, ক্রীড়া সম্পাদক উজ্জ্বল হাসান, সহ-ক্রীড়া (পুরুষ) রুহুল আমিন সুইট, সহ-ক্রীড়া (নারী) শাহানাজ পারভীন শানু, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা সম্পাদক মমিনুল ইসলাম।
কার্যকরী সদস্য (নারী) পদে মনোনীত হয়েছেন সুমাইয়া সুলতানা ছিয়া, হ্যাপি আক্তার শিলা ও শায়লা সাবরীন নিঝুম এবং কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) হামিদুল্লাহ সালমান, মেহেদী হাসান ও এ এম রাফিদুল্লাহ।
