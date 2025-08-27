জাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করতে অনশন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্ট করার দাবিতে অনশনে বসেছেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মো. রাব্বি হোসেন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন তিনি।
রাব্বি হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তিনি এবারের জাকসু নির্বাচনের সর্বকনিষ্ঠ ভিপি প্রার্থী। নির্বাচনে সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।
ক্ষোভ প্রকাশ করে রাব্বি হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নীতিমালায় প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক থাকলেও প্রশাসন এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। ডোপ টেস্ট শুধু একজন প্রার্থীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রমাণই নয়; এটি জাকসুকে সন্ত্রাস, মাদক ও অপসংস্কৃতিমুক্ত রাখার একটি মৌলিক শর্ত। প্রশাসনের এই উদাসীনতা নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করছে।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার আমাদের নেই। আমরা শুধু নির্বাচনের সার্বিক তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকি। নির্বাচন আচরণবিধি তৈরি করাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এ ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রয়েছে।’
পরে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।
এসআর/এমএস