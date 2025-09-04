ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে সাইবার অপরাধে ছাড় নেই: রিটার্নিং অফিস

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে সাইবার অপরাধে ছাড় নেই: রিটার্নিং অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের সাইবার অপরাধ সহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি রিটার্নিং অফিস থেকে জানানো হয়।
রিটার্নিং অফিস জানায়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের প্রচারণাকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে সাইবার বুলিং এবং ব্যক্তিগত চরিত্রহননের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষত, ছাত্রী প্রার্থীদের নিয়ে নানাভাবে সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা ঘটছে। যা মানবাধিকার পরিপন্থি।
কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ডাকসু আচরণবিধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এবং সাইবার নিয়ন্ত্রণ সেলের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে রিটার্নিং অফিস।
রিটার্নিং কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে সাইবার বুলিং কিংবা অপপ্রচারের বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।
এমএইচএ/এমকেআর/এএসএম