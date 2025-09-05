ডাকসু
বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় ছাত্রদলের প্রচারণা চালানোর অভিযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে কলা ভবনের ক্যাফেটেরিয়ার কক্ষ দখল করে বহিরাগত এনে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণায় বহিরাগতদের ব্যবহার এবং অনুমতি ছাড়াই কলা ভবন ক্যাফেটেরিয়ার একটি কক্ষকে প্রচারণা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করায় এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বন্ধের দিন বিকেলে সরেজমিনে কলা ভবন ক্যাফেটেরিয়ার ওই কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, কলা ভবন ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আহারকক্ষে ছাত্রদলের নির্বাচনী সামগ্রী রাখা আছে। দুজন বহিরাগত ছাত্রদলের নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে অবস্থান করছেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে একজন নিজেকে খুলনা থেকে আসা এবং অন্যজন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী বলে পরিচয় দেন। তারা জানান, ছাত্রদল-সমর্থিত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিমের কাছে এসেছেন। নাম জানতে চাইলে তড়িঘড়ি করে কক্ষ ত্যাগ করেন তারা।
নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কেবল প্রার্থী বা ভোটাররা প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন; বহিরাগতরা কোনোভাবেই অংশ নিতে পারবেন না। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিষয়টি আমরা মাত্রই জেনেছি। বহিরাগতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে মোবাইল টিম পাঠানো হয়েছে।
জানতে চাইলে ক্যাফেটেরিয়ার মূল দায়িত্বে থাকা ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক মিসেস ফারজানা বাসার বলেন, আমার কাছ থেকে কোনো লিখিত অনুমতি তারা নেয়নি। তবে একজন আমাকে ফোনে বলেছিল তারা সেখানে বসবে। পরে বিস্তারিত জানতে তাদের ফোন দেওয়া হলে তারা ব্যস্ততা দেখান। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় বিশদ কিছু জানি না।
শুধু শুক্রবার নয়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গিয়ে ঐ কক্ষে ছাত্রদলের প্রচারণা সামগ্রী রাখা ছিল এমনটি দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা যায়, ওই কক্ষে লিফলেট ও পোস্টার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সেখানে দায়িত্বরত এক কর্মকর্তা জানান, প্রার্থীতা ঘোষণার পর থেকেই ছাত্রদলের প্যানেলের লোকজন এ কক্ষ ব্যবহার করে আসছেন। তবে কারও আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি অবগত নন বলে জানান।
এ বিষয়ে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলছেন, এগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেখাশোনার বিষয়। ক্যাফেটেরিয়ার বিষয়টি আমরা আপনার মাধ্যমে জেনেছি। এ অভিযোগের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নই। আমরা আচরণবিধির বাইরে কিছু করতে পারি না।
এ বিষয়ে জানতে ছাত্রদলের প্যানেলের একাধিক প্রার্থীর সাথে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য করেননি তারা।
এফএআর/এএমএ/এএসএম