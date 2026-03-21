জবিতে ঈদ জামাতে ইমামতি করলেন উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৬ এএম, ২১ মার্চ ২০২৬
সকালে জবির কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২১ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত ওই ঈদ জামাতে ইমামতি করেন জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মুসল্লিরা জামাতে অংশ নেন। নামাজ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সবশেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন উপস্থিত সবার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এমকেআর

