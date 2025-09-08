ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নে ডিএমপির কন্ট্রোল রুম
রাত পোহালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডাস এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্যের সামনের মাঠের বেশিরভাগ অংশজুড়ে এই কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে এই কন্ট্রোল রুম থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
এখান থেকে সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আবাসিক হল এবং ভোটকেন্দ্রগুলোর ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হবে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনের দিন এবং তার আগে-পরে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে তারা সর্বোচ্চ প্রস্তুত। এই কন্ট্রোল রুম থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এছাড়া নির্বাচন কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স। ছাত্র সংগঠনগুলোও নিরাপদ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যা দেশের ছাত্ররাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে মনে করেন সচেতন শিক্ষার্থীরা।
