  2. ক্যাম্পাস

ফেসবুক আইডি গায়েবের চেষ্টা কারা করছেন, সবাই জানি: উমামা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উমামা ফাতেমা/ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে সাইবার হামলার শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা। এরই মধ্যে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, জিএসপ্রার্থী তানভীর বারী হামীমসহ অনেকের আইডি ডিজঅ্যাবল বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। শিবির সমর্থিত প্যানেলের অনেক প্রার্থীও সাইবার হামলার মুখোমুখি হওয়ার অভিযোগ করেছেন।

ডাকসুর প্রার্থীদের সাইবার হামলার শিকার হওয়ার ইস্যুতে এবার মুখ খুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের ভিপিপ্রার্থী উমামা ফাতেমা।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘কাল রাত থেকে আমার আইডিতে প্রচুর পরিমাণে রিপোর্ট মারা হচ্ছে। অনেক প্রার্থীর আইডি অলরেডি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। হল সংসদ কিংবা সেন্ট্রাল, যাদেরই প্রতিপক্ষ মনে করা হচ্ছে তাদের এভাবে রিপোর্ট মারা হচ্ছে।’

উমামা ফাতেমা উল্লেখ করেন, ‘ডাকসুর শুরু থেকেই আমার আইডিতে রিপোর্ট মেরে রিচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আইডিটাও গায়েব করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব কারা করছেন ও কেন করছেন তা আমরা সবাই জানি।’

যারা এসব করছেন তাদের উদ্দেশে এ ভিপিপ্রার্থী বলেন, ‘আপনারা নেতৃত্বে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে কেমন নিরাপদ থাকবে, ভিন্নমতের মানুষেরা কীভাবে মতপ্রকাশ করবে তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক সচেতন। এভাবে নোংরামি করে আর যাই হোক ভোটে জেতা যাবে না।’

