শাবিপ্রবিতে ‘চক্ষু শিবির’ থেকে সেবা পেলেন ৬ শতাধিক শিক্ষার্থী
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) দিনব্যাপী বিনামূল্যে ‘চক্ষু শিবির’ আয়োজন করেছে ছাত্রশিবিরের শাবিপ্রবি শাখা। আয়োজন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শতাধিক শিক্ষার্থী সেবা নিয়েছেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ‘চেতনা-৭১’ সংলগ্ন মাঠে এই কর্মসূচি চলে।
ছাত্রশিবিরের সাহিত্য সম্পাদক আসিফুর রহমান আসিফ বলেন, শিক্ষার্থীরা বর্তমানে পড়াশোনাসহ সব কাজেই ডিভাইস ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়াসহ নানা কারণে তারা চোখের সমস্যায় ভুগে থাকেন । পড়াশোনার চাপ, আর্থিক সমস্যাসহ নানা কারণে তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারে না। সেই বিষয়টা চিন্তা করেই আমাদের আজকের এই আয়োজন।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা খুবই আগ্রহী হয়ে আমাদের ক্যাম্প থেকে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন। আমাদের যে ধারণা ছিল তার চেয়ে বেশী শিক্ষার্থীরা সেবা নিতে এসেছেন। আমরা শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি ফ্রিতে ঔষধ সরবরাহ করেছি।
চিকিৎসা সেবা নিতে আসা সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী নাসরিন সুলতানা বলেন, আমার চোখে একটু সমস্যা হচ্ছিল কিছুদিন থেকে। অ্যাকাডেমিক প্রেসারের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছিলাম না। এখানে আসার পর ডাক্তারদের কাছ থেকে সেবা নিতে পেরেছি। হাতের কাছে এই সুযোগ পাওয়ায় সহজেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পেরেছি। এজন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।
ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বলেন, আমি ঘুরে দেখলাম। খুবই সুন্দর ও গোছালো আয়োজন। ডাক্তাররা সবাই অনেক অভিজ্ঞ। আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সেবা দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের ও বেশ আপ্লুত দেখাচ্ছে। ছাত্রশিবিরের এই আয়োজন প্রশংসনীয়।
