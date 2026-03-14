অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, বেতন ৬০ হাজার

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে রূপায়ণ গ্রুপ, বেতন ৬০ হাজার
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: বিল্ডিং ডিজাইন সেলস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার অথবা বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর ১২)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রূপায়ণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
