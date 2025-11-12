খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
মেডিকেল সেন্টারে চক্ষুসহ ৪ ইউনিটের যাত্রা শুরু
শিক্ষার্থীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করলো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার। সংযোজন করা হয়েছে চারটি আধুনিক ইউনিট—চক্ষু, ডেন্টাল এক্স-রে, ডিজিটাল এক্স-রে এবং ড্রেসিং ও স্টেরিলাইজেশন ইউনিট (মিনি ওটি)।
বুধবার (১২ নভেম্বর) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে এসব ইউনিট উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।
উদ্বোধন শেষে তিনি নবসংযোজিত প্রতিটি ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং পরে মেডিকেল সেন্টারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, ‘নতুন চারটি ইউনিট সংযোজনের মধ্য দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার একটি নতুন মাত্রা পেলো। নতুন যে ইউনিটগুলো সংযোজিত হয়েছে, সবগুলোই অত্যন্ত জরুরি। ড্রেসিং ও স্টেরিলাইজেশন ইউনিট (মিনি ওটি) চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম আরও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হলো। চক্ষু ইউনিটে এরইমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডেন্টাল এক্স-রে ও ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, যা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম।’
চিকিৎসক ও নার্সদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের সেবার মান আরও উন্নত করতে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সমস্যা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দ্রুত সেবা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল আলম।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান স্কুলের ডিন অধ্যাকপ ড. মো. গোলাম হোসেন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের ডিন প্রফেসর ড. রুমানা হক, ছাত্র বিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত, খান বাহাদুর আহছানউল্লা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক শরিফ মোহাম্মদ খান, বিজয়-২৪ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাঈদা রেহানা এবং পরিবহন পুলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. এনামুল কবীর।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. কানিজ ফাহমিদা। সঞ্চালনা করেন সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. শেখ সাঈদ আফতাব।
দোয়া পরিচালনা করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি আব্দুল কুদ্দুস। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রশাসনিক ভবনসংলগ্ন জামে মসজিদের ইমাম ক্বারী মুস্তাকিম বিল্লাহ। গীতা থেকে পাঠ করেন ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. অর্চিষ্মান দেবনাথ।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্স ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
এসআর/জেআইএম