ঢাবির মুজিব হলে ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে বাংলাদেশের মানচিত্র বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের মানচিত্র হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশচেতনা ও ভৌগোলিক পরিচিতি বাড়াতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন হল শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তৌহিদুর রহমান তাহসিন। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলের প্রতিটি কক্ষে বাংলাদেশের মানচিত্র বিতরণ করেছেন তিনি।

মানচিত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রস্তুত ও প্রতিটি রুমে পৌঁছে দেওয়ার সব কাজ তত্ত্বাবধান করেন তাহসিন নিজেই। আজ সকাল থেকে তিনি হলের বিভিন্ন ব্লকে গিয়ে প্রতিটি কক্ষের দরজায় কড়া নেড়ে শিক্ষার্থীদের হাতে মানচিত্র তুলে দেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী এই উদ্যোগে অংশ নিয়ে সহযোগিতা করেন।

তাহসিন বলেন, দেশের ভৌগোলিক পরিচিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করাই তার উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থী যদি নিজের দেশের মানচিত্র চোখের সামনে রাখে, তাহলে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও শক্ত হয়। ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই চেতনাটাই আমি ছড়িয়ে দিতে চাই।

মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা জানান, হলে এমন কার্যক্রম তাদের কাছে নতুন ও অনুপ্রেরণাদায়ী। মানচিত্র হাতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক কাঠামো এবং জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে আগ্রহ আরও বাড়বে।

তাহসিন বলেন, জাতীয় পরিচয়কে আরও দৃঢ় করতে হলে শিক্ষার্থীদের মননে দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানচিত্র সেই সচেতনতার প্রথম ধাপ।

