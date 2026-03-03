দ্রুতই তেলের দাম ২০০ ডলারে পৌঁছাবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

দ্রুতই তেলের দাম ২০০ ডলারে পৌঁছাবে, হুঁশিয়ারি ইরানের
আমেরিকা-ইসরায়েল তাদের আগ্রাসন চালিয়ে গেলে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের ‘অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে’ প্রতিশোধমূলক হামলা চালাবে। আর এতে করে বৈশ্বিকভাবে তেলের দামও হবে লাগামছাড়া। এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) জেনারেল ইবরাহিম জাব্বারি। খবর আল জাজিরার।
এই ইরানি সামরিক কর্মকর্তা বলেন, শত্রুর প্রতি আমরা এটা বলতে চাই- তারা (আমেরিকা-ইসরায়েল) যদি আমাদের মূল স্থাপনাগুলোতে হামলার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমরাও এই অঞ্চলে সব অর্থনৈতিক কেন্দ্রে হামলা চালাবো।
তিনি আরও বলেন, আমরা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছি। বর্তমানে তেলের দাম ৮০ ডলারেরও বেশি এবং শিগগির এটি ২০০ ডলারে পৌঁছাবে। ইরানিয়ান বার্তা সংস্থা ইসনার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় আল জাজিরা।
বৈশ্বিক তেল বাণিজ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রপ্তানির তরলীকৃত গ্যাসের একটা বড় অংশও পরিবহন করা হয় এই প্রণালী দিয়েই। বিশ্বে দৈনিক মোট চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ তেলই হরমুজ প্রণালী দিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছায়।
এএমএ