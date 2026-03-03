  2. আন্তর্জাতিক

দ্রুতই তেলের দাম ২০০ ডলারে পৌঁছাবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫১ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
হরমুজ প্রণালিতে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের পতাকাবাহী কন্টেইনার জাহাজ মার্সা ভিক্টরি/ ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

আমেরিকা-ইসরায়েল তাদের আগ্রাসন চালিয়ে গেলে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের ‘অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে’ প্রতিশোধমূলক হামলা চালাবে। আর এতে করে বৈশ্বিকভাবে তেলের দামও হবে লাগামছাড়া। এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) জেনারেল ইবরাহিম জাব্বারি। খবর আল জাজিরার।

এই ইরানি সামরিক কর্মকর্তা বলেন, শত্রুর প্রতি আমরা এটা বলতে চাই- তারা (আমেরিকা-ইসরায়েল) যদি আমাদের মূল স্থাপনাগুলোতে হামলার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমরাও এই অঞ্চলে সব অর্থনৈতিক কেন্দ্রে হামলা চালাবো।

তিনি আরও বলেন, আমরা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছি। বর্তমানে তেলের দাম ৮০ ডলারেরও বেশি এবং শিগগির এটি ২০০ ডলারে পৌঁছাবে। ইরানিয়ান বার্তা সংস্থা ইসনার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় আল জাজিরা।

বৈশ্বিক তেল বাণিজ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রপ্তানির তরলীকৃত গ্যাসের একটা বড় অংশও পরিবহন করা হয় এই প্রণালী দিয়েই। বিশ্বে দৈনিক মোট চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ তেলই হরমুজ প্রণালী দিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছায়।

