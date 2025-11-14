জকসুতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রকাশে ক্ষোভ ছাত্রীসংস্থার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ওয়েবসাইটে নারী শিক্ষার্থীদের ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রকাশ করায় প্রতিবাদ জানিয়েছে জবি শাখা ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সংগঠনের সভানেত্রী সুখীমন খাতুন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
এ ঘটনায় তিন দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। দাবিগুলো হলো—অবিলম্বে নারী শিক্ষার্থীদের ছবিসহ ভোটার তথ্য অনলাইনে প্রকাশের উৎস খুঁজে ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রকাশিত ভোটার তালিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং নারী শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা রক্ষায় স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশন নারী শিক্ষার্থীদের ছবি ও তথ্য অনুমতি ছাড়াই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করেছে। সংগঠনটির দাবি, এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ঘোরতর লঙ্ঘন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, তারা নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানানোর পরও কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সংগঠনটির দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ঘটনার মতোই জবির ঘটনাটিও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের স্পষ্ট উদাহরণ, যা প্রশাসনের অবহেলার কারণে ঘটেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও নারী শিক্ষার্থীদের গোপনীয় তথ্য প্রকাশের মতো ঘটনা দুঃখজনক। যারা এ তথ্য ফাঁস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তা প্রকাশ করাকে ‘সাধারণ বিষয়’ হিসেবে উপস্থাপন করছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রতি অবমাননাকর।
