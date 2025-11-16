শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে মশাল মিছিল
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে মশাল মিছিল করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় সংগঠনটির নেতাকর্মীরা রাজধানীর শাহবাগ চত্বর থেকে মশাল মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে শেষে করেন।
মিছিলে বিক্ষোভকারীরা ‘বিচার চাই, বিচার চাই, খুনি হাসিনার বিচার চাই’; ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’; ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’সহ নানা স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ-মিছিল শেষে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, আমরা আজ এখানে দাঁড়িয়েছি গত ১৬ বছর বিএনপির নেতাকর্মী এবং জামায়াত-শিবিরের ওপর আওয়ামী লীগ যে নির্যাতন চালিয়েছে, তার বিচার চাইতে। আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি জুলাইয়ের ১ হাজার ৫০০ শহীদের পরিবারের পক্ষে। আমরা শাহবাগ কায়েম করতে আসিনি, আমরা বিচার চাইতে এসেছি।
আরও পড়ুন
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় দিতে ট্রাইব্যুনাল বসবে বেলা ১১টায়
ট্রাইব্যুনাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার হবে শেখ হাসিনার রায়
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, তেমন রায় প্রত্যাশা করছি: তাজুল ইসলাম
তিনি বলেন, আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে আমরা চাই, বিচার বিভাগ গত ১৬ বছরে যতগুলো শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে, যতগুলো গুলি চলেছে, যতগুলো মায়ের বুক খালি হয়েছে, সেই সমস্ত ঘটনা স্মরণ করে কালকে রায় দেবেন।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ তার অবস্থান হারিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ একটি ডাইনোসর। আওয়ামী লীগ হারিয়ে গেছে, আওয়ামী লীগকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ২০০ টাকায় টোকাই দিয়ে ভাড়া করে ককটেল মারলেই রাজনীতি হয় না। যারা দিল্লি চলে গেছে তারা আর কখনো ঢাকায় আসবে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের আর কোনো এন্ট্রি হবে না। দিল্লির রাজনীতির কবর গত ৫ আগস্ট হয়ে গেছে, দিল্লির রাজনীতিকে নতুন করে বাংলাদেশে ফেরানো যাবে না।
তিনি আরও বলেন, শুধু জুলাই গণহত্যাই শেখ হাসিনান একমাত্র গণহত্যা নয়। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সবচেয়ে বেশি ভূলুণ্ঠিত করেছে আওয়ামী লীগ। শুরু করেছে শেখ মুজিব, আর শেষ করেছে শেখ হাসিনা।
জাহিদ আহসান বলেন, আমরা দেখেছি একাত্তরের পরে শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপরে বাংলাদেশের তখনকার রাজনীতিবীদদের ভুলের কারণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আরও একবার রাজনীতি করার সুযোগ পায়। এরপর আমরা দেখেছি সুযোগ পাওয়ার ৩০ বছরের মাথায় ক্ষমতায় এসে গত ১৬ বছরে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।
তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনার বিচার দেখবে। কাল শহীদ আবু সাঈদের মা, মীর মুগ্ধের মা শেখ হাসিনার বিচার দেখে সন্তুষ্ট হবেন।
এফএআর/ইএ/জিকেএস