ডাকসুর উদ্যোগে ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদ সংস্কার শুরু, বসবে এসি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সংস্কার কাজ শুরু করেছে ডাকসু/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং পুরো মসজিদে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) স্থাপনকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডাকসু।

রোববার (১৪ তারিখ) ডাকসুর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, যুগের সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তন ও সংস্কার হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের কোনো সংস্কার হয়নি। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো, দেয়াল, ফ্যান, লাইটিং, সাউন্ড সিস্টেম সবকিছুই সেকেলে ও জরাজীর্ণ। অজুখানার অপর্যাপ্ততা, ওয়াশরুমের নোংরা অবস্থা সবকিছু মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে অবহেলার প্রতীক হয়ে আছে।

তিনি বলেন, যথাযথ সংস্কার করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সাম্প্রতিক সময়ে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। মসজিদের দেয়ালে ড্যাম্পপ্রুফিং, রং, লাইটিং, সাউন্ডবক্স, কার্পেট, অজুখানা ও ওয়াশরুম সম্প্রসারণ, মেয়েদের মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং পুরো মসজিদে এসি স্থাপন করা হবে।

