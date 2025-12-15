জাতীয় ছাত্রশক্তির কর্মসূচি
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ ব্লকেড ঘোষণা
জুলাই বিপ্লবী ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে ব্যর্থতা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) জাতীয় ছাত্রশক্তির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।
আরও পড়ুন:
সোমবার সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে ওসমান হাদিকে
হাদির মতো হিটলিস্টে আছে আরও অনেকে: আসিফ মাহমুদ
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শরিফ ওসমান হাদির ওপর সংঘটিত হামলার ঘটনায় এখনো হামলাকারীরা গ্রেফতার না হওয়া এবং দেশজুড়ে ক্রমাগত অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের ব্যর্থতাকেই স্পষ্ট করে। এ পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে সংগঠনটি শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দেয়।
ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় শাহবাগে জমায়েত হয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করবে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
এফএআর/এসএনআর/জেআইএম