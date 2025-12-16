ফুলে ফুলে ভরে গেছে স্মৃতিসৌধের বেদি
ভোরের আলো ফোটার আগেই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় নামে মানুষের ঢল। কুয়াশা ভেজা শিশিরের মধ্যে লাল-সবুজের পতাকা হাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন বয়সী মানুষ। কিছুক্ষণ পর একে একে বেদির দিকে এগিয়ে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেন তারা।
সকাল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে স্মৃতিসৌধের বেদি। স্মৃতিসৌধে জনতার এ ঢল যেন ৫৪ বছর পরও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার এক নিদর্শন।
ফুলের রঙে রঙিন হয়ে ওঠা বেদির সামনে দাঁড়িয়ে অনেককেই দেখা যায় নীরবে মাথা নত করে থাকতে। কেউ কেউ সন্তানকে কোলে নিয়ে শহীদদের গল্প শোনান, কেউ আবার চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় মগ্ন হন।
সকালের দিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও বাহিনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তাদের পরপরই আসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলো। দলবেঁধে আসা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে শোনা যায় দেশাত্মবোধক গান।
কেউ হাতে করে আঁকা পোস্টারে লিখেছেন, ‘শহীদদের ঋণ শোধ হয় না’। কেউ আবার লাল-সবুজে রাঙানো ব্যানারে তুলে ধরেছেন স্বাধীনতার বার্তা।
স্মৃতিসৌধের চারপাশে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্যদের। ভিড় বাড়লেও সার্বিক পরিবেশ ছিল শান্ত ও সুশৃঙ্খল।
ঢাকা থেকে পরিবার নিয়ে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী মাহমুদ হাসান বলেন, ‘প্রতি বছরই এখানে আসার চেষ্টা করি। সন্তানদের চোখের সামনে এই ইতিহাসটা জীবন্ত করে তুলতে চাই।’
তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রী রিজওয়ানা আক্তার যোগ করেন, ‘শহীদদের কথা বইয়ে পড়া এক জিনিস, আর এখানে এসে অনুভব করা আরেক জিনিস।’
কথা হয় ফুল দিতে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘অনেক সঙ্গীকে হারিয়েছি। ফুল দিতে এলে মনে হয় তারা এখনো আমাদের সঙ্গেই আছেন।’
শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই প্রথমবারের মতো স্মৃতিসৌধে এসেছে। অভিভাবকেরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করেন, কেন এই জায়গাটি এত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নের জবাবে কেউ সহজ করে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান, কেউ আবার বলেন, এই ফুলগুলো কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়, এগুলো কৃতজ্ঞতার প্রতীক।
দুপুরের দিকে রোদ বাড়লেও মানুষের আসা কমেনি। ফুলের স্তূপ আরও ঘন হয়েছে। বেদির চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে রঙিন পাপড়ি। বাতাসে মিশে আছে ফুলের গন্ধ আর ভেসে আসা দেশাত্মবোধক সুর। কেউ কেউ ছবি তুলছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছেন, যেন বলার কথা বলা হয়ে গেছে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এসআর/এএসএম