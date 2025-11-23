বাকৃবিতে আন্দোলন
পাঁচ ঘণ্টার ধরে বন্ধ ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল
ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে রেলপথ অবরোধ করে রেখেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ট্রেন আটকে থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে যাত্রীরা।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সময় পেছানোর দাবিতে বাকৃবির জব্বারের মোড়ে অবস্থিত রেলপথ অবরোধ করে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী যাত্রীবাহী তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেয় শিক্ষার্থীরা।
এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ফাতেমানগরে মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার, আউলিয়ানগরে তারাকান্দিগামী অগ্নিবিনা এক্সপ্রেস, গফরগাঁও স্টেশনে মোহনগঞ্জগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস, ময়মনসিংহ জংশনে ঢাকাগামী বলাকা কমিউটার এবং দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার আটকে আছে। বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অবরোধ চলমান থাকতে দেখা গেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
সরেজমিনে বাকৃবির জব্বারের মোড়ে অবস্থিত অবরোধ করা রেলপথে গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের অনেকে দাঁড়িয়ে আবার অনেকে রেললাইনে বসে আছেন। তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করতে নারাজ। বাকৃবি কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসন তাদের বুঝালেও রেলপথ থেকে সরেছে না। এদিকে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী যাত্রীবাহী তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেলা সাড়ে ১১টা থেকেই আন্দোলনস্থলে আটকে রাখে শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘক্ষণ আটকিয়ে রাখায় এই ট্রেনের যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। একপর্যায়ে কিছু যাত্রী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ায়। পরে জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে বিকেল আড়াইটার দিকে শুধুমাত্র তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছেড়ে দিলে ট্রেনটি গন্তব্যে ছেড়ে যায়। তবে শিক্ষার্থীরা অবরোধ কর্মসূচি চলমান রাখে।
তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনে থাকা এক যাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীরা যেনো সময় নিয়ে ভালোভাবে পড়ালেখা করে বিসিএস ক্যাডার হতে পারে সেজন্য সময় পেছানোর দাবিতে যৌক্তিক আন্দোলন করছে। তবে তারা ট্রেন আটকে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এভাবে আন্দোলন করতে পারে না। ট্রেনে অনেকে জরুরি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট জায়গায় যাচ্ছে। ট্রেনে রোগীসহ বয়স্ক মানুষও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এসব বিষয় চিন্তা করেনি।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন বলেন, বাকৃবি প্রশাসন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ শিক্ষার্থীদের বুঝালেও তারা অবরোধ প্রত্যাহার করতে নারাজ। এতে বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন আটকে থাকায় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে।
এর আগে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সময় পেছানোর দাবিতে একই এলাকায় রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে ঢাকাগামী তিস্তা, মহুয়া এক্সপ্রেস ও মোহনগঞ্জগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস আটকে যায়। পরে রাত ৮ টার দিকে বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র পুড়িয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এরপর রাত ১১টার দিকে আবারও জব্বারের মোড়ে রেললাইনে অবস্থান নেয় শিক্ষার্থীরা। এসময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরের তারাকান্দিগামী যাত্রীবাহী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেওয়া হয়। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটের রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এমতাবস্থায় জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের বোঝানোর একপর্যায়ে এর এক ঘণ্টা পর রাত ১২টার দিকে বাকৃবির জব্বার মোড়ে অবস্থিত রেললাইন থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সরে যায়। এসময় এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কিন্তু পরদিন সকাল থেকে আবারও রেলপথ অবরোধের ঘোষণা করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সে অনুযায়ী রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাকৃবির জব্বার মোড়ে অবস্থিত রেলপথ অবরোধ করে আবারও ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে দেওয়া হয়।
