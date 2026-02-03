দুর্নীতি ও দেশের সম্পদ লুটের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলবো: মামুনুল হক

দুর্নীতি ও দেশের সম্পদ লুটের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলবো: মামুনুল হক
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, স্বাধীনতার পর সন্ত্রাসবাদ, গুন্ডামি ও ফ্যাসিবাদের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যখন ভাতের ও ভোটের অধিকার নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, ঠিক তখনই গুম-খুন হয়েছে।
তিনি বলেন, আমাদের এগারো দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো দুর্নীতি এবং দেশের সম্পদ লুটপাটের রাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়ে একটি মহান ঐক্য গড়ে তুলবো।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মাদারীপুর শহরের স্বাধীনতা অঙ্গণে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মামুনুল হক বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের মানুষ ভেবেছিল আর কোনোদিন শোষিত হতে হবে না। কিন্তু সেই দৃশ্যের পরিবর্তন হয়নি। আগে বিদেশিদের হাতে শোষিত হয়েছে, এখন স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে দেশি মানুষ দ্বারা শোষিত হচ্ছে। শুধু শাসকের ধরন বদলেছে, কিন্তু শোষণের ধরন পাল্টায়নি।
তিনি বলেন, আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার হলো ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ সবার জন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে, সুষম অধিকার বণ্টনের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইন্নাশাল্লাহ। এ দেশের মানুষ অনেক পরিশ্রমী, লক্ষ্য করে দেখবেন এ দেশের কৃষকরা ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে সোনার ফসল ফলায়। এ দেশের শ্রমিকরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মিল কারখানায় উৎপাদন করেন। এ দেশের ভ্যানগাড়ি চালক, ঠেলাগাড়ি চালক, রিকশাচালক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে পয়সা উপার্জন করেন। এ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা দিনরাত পরিশ্রম করে ছুটতে থাকেন, এভাবেই তারা জীবনকে পানি করে টাকা উপার্জন করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদারীপুর-২ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি আব্দুস সোবহান। এতে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব মুফতি সরাফত হোসাইন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী প্রমুখ।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএসআর