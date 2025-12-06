রাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শেষ হচ্ছে রোববার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শেষ হচ্ছে রোববার। ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে রোববার রাত ১২টায় শেষ হচ্ছে আবেদন করার সময়সীমা। এদিকে এখন পর্যন্ত তিন ইউনিটে আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৯০০টি।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ২০ নভেম্বর বেলা ১২টা থেকে রাবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন চলবে আগামীকাল (৭ ডিসেম্বর) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। তবে ৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত টাকা পেমেন্ট করা যাবে।
আবেদন সংখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত তিন ইউনিটে আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৯০০টি। 'এ' ইউনিটে (মানবিক বিভাগ) আবেদন জমা পড়েছে ৯৫ হাজার ৮৩৫টি, 'বি' ইউনিটে (বাণিজ্য বিভাগ) ২৪ হাজার ৪৫০টি এবং 'সি' ইউনিটে (বিজ্ঞান বিভাগ) ১ লাখ ৬ হাজার ৬১৫টি।
এবারের ভর্তি পরীক্ষা 'সি' ইউনিট (বিজ্ঞান) দিয়ে শুরু হবে। ১৬ জানুয়ারি 'সি' ইউনিট (বিজ্ঞান), ১৭ জানুয়ারি 'এ' ইউনিট (মানবিক) এবং ২৪ জানুয়ারি 'বি' ইউনিটের (বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এ বছরে সিলেকশন থাকবে না। দুই শিফটে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রথম শিফটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে ১২টা এবং দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বিকাল ৩টা থেকে ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া এবারের ভর্তি পরীক্ষা রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর ও বরিশাল বিভাগে অবস্থিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
'এ' (মানবিক) ইউনিটের আবেদন ফি এক হাজার ৩২০ টাকা, 'বি' (বাণিজ্য) ইউনিটের আবেদন ফি এক হাজার ১০০ টাকা ও 'সি' (বিজ্ঞান) ইউনিটের আবেদন ফি এক হাজার ৩২০ টাকা। সকল ফি ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ