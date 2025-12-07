জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তিসহ ৪ দাবি জবি শিবিরের

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তিসহ ৪ দাবি জবি শিবিরের
জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তিসহ ৪ দফা দাবিতে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জবি শাখা ছাত্রশিবির। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমের কাছে এ স্মারকলিপি দেয় সংগঠনটি।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন থেকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই অর্থ বছরের শুরু থেকে আবাসন ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই অর্থ শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়নি।
ছাত্রশিবিরের চার দাবি হলো- ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করতে হবে; জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বিশেষ বৃত্তির টাকা তুলে দিতে হবে; অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে অস্থায়ী আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে; চলতি মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় ধাপের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো গড়িমসি চলবে না। কোনো প্রকার বিড়ম্বনা না করে নির্ধারিত সময়ে জকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে।
টিএইচকিউ/এমআইএইচএস/এমএস