জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
বিশেষ বৃত্তির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের
বিশেষ বৃত্তির দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রশাসনিক ভবনের মূল ফটক আটকিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে শাখা ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভিক জবিয়ান প্যানেল’।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। এসময় ভিপি প্রার্থী মো. রাকিবের নেতৃত্বে প্যানেলের অন্যান্য পদপ্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা বলেন, অনেক শিক্ষার্থী এখন সিঁড়ির নিচেও জায়গা চাইছে শুধু থাকার জন্য। আমরা অনশন করেছি, লংমার্চ করেছি, সরকারের অনুমোদনও আছে। তবুও প্রশাসন নানা অজুহাতে এখনো সম্পূরক/আবাসন বৃত্তি দিচ্ছে না।
তিনি আরও বলেন, প্রতিবারই তারা (জবি প্রশাসন) মিটিংয়ের কথা বলে সময় নষ্ট করে, শেষে কিছুই হাতে দেয় না।
এই কারণেই আজ ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের নেতৃত্বে আমরা একত্রিত হয়েছি যাতে জানুয়ারির মধ্যেই প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ন্যায্য বৃত্তি পায়।
এজিএস প্রার্থী বিএম আতিকুর রহমান তানজিল বলেন, নভেম্বর শেষে আবাসন ভাতা/সম্পূরক বৃত্তির তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পার হলেও তা প্রকাশ হয়নি। প্রশাসন জকসুর অজুহাত দিচ্ছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলছি, আবাসন ভাতা প্রদানই প্রথম অগ্রাধিকার হতে হবে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ভাতা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে হবে।
জকসু গুরুত্বপূর্ণ, তবে আবাসন মৌলিক অধিকার। তাই অজুহাত নয় দুটি কাজই দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
এ সময় প্যানেলের মাশফিক রাইন, অনিক কুমার দাস, সাদিয়া সুলতানা নেলী, অপু মুন্সি, আরিফুল ইসলাম, সুলতান শুভ, রিয়াসাল রাকিব, ইমরান হোসেন ইমন, আজিজুল ইসলাম আকাশ, মাহিদ হাসানসহ অন্যান্য পদের পদপ্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেয় জকসু নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল।
