বেরোবির নতুন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফেরদৌস রহমান

প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
‎রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফেরদৌস রহমান।

‎সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ১২০তম (জরুরি) সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যাপক ফেরদৌস রহমানকে রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিকেল থেকে এ আদেশ কার্যকর হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে বলেও জানানো হয়।

‎একই সভার সিদ্ধান্তে রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন অর রশিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

‎উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে সংস্থাপন শাখা-১-এর উপ-রেজিস্ট্রার মো. তারিকুল ইসলাম এ-সংক্রান্ত আদেশে সই করেছেন।

‎প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ফেরদৌস রহমান বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও বহিঃরঙ্গন পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

