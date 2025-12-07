শাকসুর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে ১০৬ জন ও হল সংসদে ৮৬ জন প্রার্থী রয়েছেন।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) শাকসুর ওয়েবসাইটে প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় কেন্দ্রীয় সংসদে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে চারজন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সাতজন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পাঁচজন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে দুজন ও সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে চারজন, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক পদে দুজন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে চারজন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে দুজন রয়েছেন।
এছাড়া ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক পদে চারজন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে তিনজন, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক পদে তিনজন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে চারজন, শিক্ষা-গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে পাঁচজন, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে পাঁচজন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে পাঁচজন, পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক পদে চারজন, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন বিষয়ক পদে দুজন, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে ছয়জন এবং সদস্য পদে ২৬ জন প্রার্থী রয়েছেন। এছাড়া হল সংসদে ছয়টি আবাসিক হলে ৮৬ জন প্রার্থী রয়েছে।
