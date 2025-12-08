জকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট ৯ ও ১০ ডিসেম্বর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে আগামী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিষয়টি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান।
তিনি বলেন, আগামী ৯ ও ১০ ডিসেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে। প্রার্থীদের এনআইডি কার্ড এবং স্টুডেন্ট আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হতে হবে। সেখানেই ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করা হবে। টেস্টের সময় ডাক্তারদের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন।
প্রার্থীদের সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, সব প্রার্থীকে নিজ হাতে সই দিতে হবে। এখানে জালিয়াতির কোনো সুযোগ নেই। কেউ সই জাল করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে তার প্রার্থিতা সরাসরি বাতিল করা হবে।
আরও পড়ুন
ফের পেছালো জকসু নির্বাচন, নতুন তারিখ ঘোষণা
বিশেষ বৃত্তির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের
এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিং শেষে নির্বাচনের নতুন তফসিল নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট ৯ ও ১০ ডিসেম্বর হবে বলে জানানো হয়।
এছাড়া চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ১১ ও ১২ ডিসেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর, প্রত্যাহারকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ১৪ ডিসেম্বর, প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ১৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ভোটগ্রহণ ৩০ ডিসেম্বর, ভোট গণনা ৩০ ডিসেম্বর এবং ফলাফল ঘোষণা ৩০ বা ৩১ ডিসেম্বর হবে বলে তফসিলে উল্লেখ করা হয়।
টিএইচকিউ/কেএসআর