ভূমিকম্পে ফাটল: জাবির নবনির্মিত ৬ হল পর্যবেক্ষণে কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৮ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত আবাসিক হল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সদ্য নির্মিত দশতলা বিশিষ্ট ৬ আবাসিক হলের নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের সার্বিক পর্যবেক্ষণে কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে নবনির্মিত ৬ হলে ফাটল দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে হলগুলো নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে সার্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), কোষাধ্যক্ষ, ৬ হলের প্রাধ্যক্ষসহ আরও অনেকেই রয়েছেন।

গত ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে দেশজুড়ে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হলে হলগুলোতে ফাটল দেখা দেয়। এতে শিক্ষার্থীরা নতুন হলগুলো নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি জানান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এক হাজার ৪৪৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকায় দশতলা বিশিষ্ট ৬টি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয়।

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএসআর

