  2. ক্যাম্পাস

ভূমিকম্পে ফাটল

শেকৃবির ত্রুটিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনে এইচবিআরআইয়ের ৬ সদস্যের কমিটি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৭ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
শেকৃবির ত্রুটিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনে এইচবিআরআইয়ের ৬ সদস্যের কমিটি

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রুটিপূর্ণ ভবন সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে ৬ সদস্যদের কমিটি গঠন করেছে হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই)।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিন অফিসার জেবেকা আক্তারের সই করা এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্পের ফলে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ভবনের বিভিন্ন কক্ষে সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জননিরাপত্তার স্বার্থে ভবনগুলোর ত্রুটিসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সক্ষমতা যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার মো. আরিফুজ্জামান, সদস্য সচিব রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী হাসান।

অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার একেএম সাজেদুর রহমান, রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট মুক্তাদির আবেদিন, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট জনাব মো. ফজলে রাব্বি শাকিল।

এছাড়াও কমিটিকে আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মহাপরিচালকের নিকট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মূলত গত ২১ নভেম্বর ঢাকাসহ পুরো দেশ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। এতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলসহ আবাসিক ভবন ও একাডেমিক ভবনগুলোতে ফাটল দেখা যায়। পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে গত ২৪ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সাইদ আহম্মদ/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।