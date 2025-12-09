রাবিতে ৯ম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে হাল্ট প্রাইজ
হাল্ট ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ৯ম বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শুরু হতে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের নোবেল পুরস্কার খ্যাত হাল্ট প্রাইজ ২০২৫–২৬। আগামী ৫ জানুয়ারি (সম্ভাব্য) থেকে এই প্রতিযোগিতার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজী ভবনের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এসব তথ্য জানান হাল্ট প্রাইজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর নাজিফা তাবাসসুম ধমনী।
তিনি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রতিযোগিতায় থাকবে ৩টি ধাপ—অন ক্যাম্পাস প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল এবং গ্লোবাল ফাইনাল। অন ক্যাম্পাস প্রোগ্রামটি তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো বিভাগের শিক্ষার্থীরা ২–৪ জনের টিম হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে টিম ফরমেশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিশন, এলিভেটর পিচ, ফাইনাল প্রেজেন্টেশন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে যাচাই–বাছাই করা হবে।
সংবাদ সম্মেলন জানানো হয়, দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত দলগুলো তাদের আইডিয়া ভিডিও ফরম্যাটে উপস্থাপন করবে। তৃতীয় ধাপে নির্বাচিত সেরা ৮টি দল বিচারকদের সামনে তাদের প্রকল্প উপস্থাপন করবে, যেখান থেকে তিনটি দলকে ন্যাশনাল কমপিটিশনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হবে।
নাজিফা তাবাসসুম ধমনী জানান, অন ক্যাম্পাস রাউন্ডে বিজয়ী দলগুলো পরবর্তীতে রিজিওনাল সামিটে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং সেখানে বিজয়ী দল সরাসরি অংশগ্রহণ করবে গ্লোবাল অ্যাকসিলারেটর। গ্লোবাল অ্যাকসিলারেটরের সেরা ছয়টি দল সুযোগ পাবে গ্লোবাল ফাইনালে। চূড়ান্ত বিজয়ী দল তাদের বিজনেস আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য পাবে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানিয়েছেন, হাল্ট প্রাইজ রাবি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব বিকাশ, দল পরিচালনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি স্থানীয় সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমিউনিটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাস্তব প্রভাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মো.স্বপ্নীল রহমান এবং ক্লাবটির অন্যান্য সদস্যরা।
উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেইনিং সেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে ট্রেইনার হিসেবে থাকছেন পূর্ববর্তী হাল্ট প্রাইজ বিজয়ীসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফলতার প্রমাণ রাখা বর্তমান ও প্রাক্তন প্রতিযোগীরা।
মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে