শাটল ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

শাটল ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু
তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে চবি রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে ক্যাম্পাস থেকে শহরগামী ট্রেনটি চবি স্টেশনে পৌঁছালে চলন্ত অবস্থায় নামতে গিয়ে ট্রেনের নিচে পড়ে যান এক ব্যক্তি। তার বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায়। সাদা ভাণ্ডারি নামে তিনি পরিচিত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফি নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, শহর থেকে আসা ট্রেনটি স্টেশনে আসা মাত্র ওই ব্যক্তি লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করলে পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরবর্তীতে সবাই চেষ্টা করে তাকে বের করা হয়। লোকটির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল।
প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আফসানা ফজলুল জেরিন ফেসবুকে লেখেন, ট্রেনটি স্টেশনে আসার পরপর ওই ব্যক্তি নামছিল। তখনও ট্রেন গতিশীল ছিল। ফলে তিনি পড়ে যান। পরে তার উপরেই ট্রেন কিছুক্ষণ গতিশীল ছিল। এটি দেখতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে মেডিকেল পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেছে শুনেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।
চবি মেডিকেল সেন্টারের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন এক ব্যক্তি। কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে আসলে ডাক্তাররা তাকে মৃত অবস্থায় দেখেন। পরে তাকে হাটহাজারী উপজেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সোহেল রানা/এনএইচআর