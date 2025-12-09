সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া চবি ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার তিনদিন পর মারা গেছেন। মৃত মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, গত শনিবার (৬ ডিসেম্বর) চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরিফ। ওইদিন দুর্ঘটনার স্থানেই মারা যান উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ও হাটহাজারী ইটভাটা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. এমরান হোসেন চৌধুরী (৪২)। নিহত এমরান ও আরিফ সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার দলীয় সভা শেষে রাতে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন এমরান চৌধুরী ও আরিফ। চারিয়া বাজার এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি চান্দের গাড়ি তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এমরান ও আরিফ।

পরে স্থানীয়রা এমরানকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া গুরুতর আহত আরিফে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) প্রেরণ করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চবি ছাত্রদলের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আরিফকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তার শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যায়। সর্বশেষ তাকে আজকে নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে চমেকে স্থানান্তর করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় বলেন, আরিফ একজন ভালো ছেলে ছিল। দলীয় সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে তার চাচা হাটহাজারী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এমরান হোসেনসহ মোটরসাইকেল এক্সিডেন্ট করে। এমরান হোসেন ওইদিনই মারা যান এবং আরিফকে নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। আজ আরিফকে পুনরায় চমেকে নেওয়া হলে আমরা তার মৃত্যুর খবর পায়। আমরা তাকে দেখার জন্য হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি।


