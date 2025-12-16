বিজয়ের আলোয় বীর শহীদদের স্মরণে বুয়েটের বিনম্র শ্রদ্ধা

বিজয়ের আলোয় বীর শহীদদের স্মরণে বুয়েটের বিনম্র শ্রদ্ধা
৫৫তম মহান বিজয় দিবসের গৌরবময় প্রভাতে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির সূর্যসন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
সবুজে ঘেরা সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বুয়েট পরিবারের সদস্যরা স্মরণ করেন ১৯৭১ সালের সেই রক্তঝরা দিনগুলোর কথা, যখন অগণিত তরুণ প্রাণ দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। ফুলে ফুলে সজ্জিত স্মৃতিসৌধ যেন নীরবে জানিয়ে দিচ্ছিল আত্মত্যাগের সেই অমর ইতিহাস।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রার, প্রভোস্ট, অফিস প্রধান, ইনস্টিটিউট ও সেন্টারের পরিচালকসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত সবার চোখে ছিল বীর শহীদদের হারানোর গভীর বেদনা, কণ্ঠে ছিল তাদের আত্মত্যাগের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা এবং হৃদয়ে ছিল তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দৃঢ় প্রত্যয়।
বিজয়ের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জ্ঞান, গবেষণা ও সেবার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার নতুন করে শপথ নেয় বুয়েট পরিবার।
