ধানের খড় শুকানো নিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৪০

ধানের খড় শুকানো নিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৪০
হবিগঞ্জে ধানের খড় শুকানো নিয়ে বিরোধের জেরে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় উভয়পক্ষের অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার দরিয়াপুর ও নিজামপুর গ্রামের লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ ঘটে।
সদর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দেলোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফের সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার দরিয়াপুর গ্রামের কিতাব আলীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী নিজামপুর গ্রামের সফিক মিয়ার ধানের খড় শুকানো নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে বিকেলে দুই গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ৪০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে সদর মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
