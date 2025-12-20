  2. ক্যাম্পাস

হাদির আত্মার মাগফেরাতে শেকৃবিতে দোয়া

প্রকাশিত: ০২:৪৬ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শরীফ ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুম্মার নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মোনাজাত শেষে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের হাদি ভাইকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে অথচ তারা এখনো খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার‌। আর যারা এখনও আওয়ামী বয়ান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে আর কোনো কোমলতা দেখানো হবে না।

