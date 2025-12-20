ঢাবির দুই হলের নাম পরিবর্তনের দাবিতে ভিসি কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা

ঢাবির দুই হলের নাম পরিবর্তনের দাবিতে ভিসি কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ এবং ফজিলাতুন্নেছা হলের নাম ‘শহীদ ফেলানী হল’ রাখার দাবিতে রোববার উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
এছাড়া গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানে ‘গণহত্যা’ সমর্থনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও কর্মসূচিতে উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছে ডাকসু।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মুজিব হলের নাম পরিবর্তন করে শহীদ ওসমান হাদি হল করা, ফজিলাতুন্নেছা হলের নাম পরিবর্তন করে ফেলানী হল এবং জুলাই গণহত্যার সমর্থন দেওয়া শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ভিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম। আগামীকাল দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে এ কর্মসূচি পালন করা হবে।
গত বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম বদলে ‘শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হল’ নামে পোস্টার লাগিয়ে দেন ওই হল সংসদের ভিপি-জিএস।
