জকসুর তালিকায় ১৬ হাজার ৩৬৫ ভোটার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনের তফশিল অনুযায়ী বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) এ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।
এবার মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছে ম্যানেজমেন্ট বিভাগে। যেখানে ভোটার সংখ্যা ৯৭০ জন।
তালিকা অনুযায়ী নৃবিজ্ঞান বিভাগে মোট ভোটার ৪২৬ জন, একাউন্টিংয়ে ৯৬১ জন, বাংলায় ৪৭৪ জন প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে ২১৫ জন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ৪৪৩ জন, রসায়নে ৫৫২ জন সিএসইতে ৩৪৬ জন, ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ে ১১৯ জন, অর্থনীতিতে ৪২৪ জন, ইংলিশে ৪৯৭ জন, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনে ১৬৯ জন, ফাইন্যান্সে ৬১৬ জন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫৩ জন, পরিবেশ বিদ্যায় ৪০৮ জন, ইতিহাসে ৪৮৩ জন, আইআর ৩৩৩ জন, আইএমএল ২৪৩ জন, ইসলামের ইতিহাসে ৪৬৮ জন, ইসলাম শিক্ষায় ৪৩৭ জন, আইন বিভাগে ৫৮৫ জন, ম্যানেজমেন্টে ৯৭০ জন, মার্কেটিংয়ে ৫৯৮ জন, সাংবাদিকতা বিভাগে ৫২৮ জন, গণিত বিভাগে ৫৩২ জন, মাইক্রোবায়োলজিতে ২৮০ জন, সংগীতে ২৩৬ জন, ফার্মেসিতে ২৬৬ জন দর্শন বিভাগে ৪৪৩ জন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ৪২০ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৪০৪ জন, প্রিন্ট মেকিংএ ১০৪ জন, সাইকোলজিতে ৪৫৩ জন, লোকপ্রশাস বিভাগে ৪৬১ জন, ভাস্কর্যে ৭৫ জন সমাজকর্মে ৪৬৭ জন, সমাজবিজ্ঞানে ৪৬৯ জন পরিসংখ্যানে ৫২৯ জন, নাট্যকলায় ১৭৮ জন ও প্রাণীবিজ্ঞানে ৪৯১ জন ভোটার রয়েছে।
এর মধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নোটিশ বোর্ডে টানানো হয়েছে। বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোতেও খসড়া ভোটার তালিকা পাঠানো হয়েছে। নির্বাচনের তফশিল অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকায় নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সময় আগামী ৯ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর। এরপর আপত্তি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১২ নভেম্বর।
আগামী ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রথমবারের মতো জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
টিএইচকিউ/আরএইচ